La inflación de febrero tiene un piso del 2 por ciento por el impacto de los tarifazos

La Argentina consolidó en enero una inflación del 2,9%, acumulando un alza interanual del 32,4%. Si bien el país logró una mejora en el ranking global —pasando del primer al sexto puesto en dos años—, la realidad regional es estancada: el país permanece firme en el segundo lugar de mayor inflación en América Latina.

El relevamiento de expectativas del Banco Central y de las principales consultoras privadas permite proyectar un febrero condicionado por los precios regulados y la inercia técnica:

2,1% es la suba de precios proyectada por el sondeo oficial del BCRA para el mes en curso.

es el aumento promedio nacional aplicado a las tarifas de , el principal motor del índice este mes. 3,59% es el ajuste en la tarifa de Electricidad para usuarios de Edenor y Edesur en el AMBA.

es el ajuste en la tarifa de para usuarios de y en el AMBA. 0,5 puntos porcentuales es la incidencia directa que solo el rubro energético tendrá sobre el IPC final de febrero.

El costo de los servicios y el peso de la carne en el bolsillo

La desinflación prometida no es lineal y se enfrenta a un calendario de ajustes que no da respiro hasta abril. El cambio en el esquema de subsidios energéticos impactará de lleno en el dato que el INDEC revelará el próximo 12 de marzo.

A la presión de los servicios básicos, donde se registran subas del 12% en vivienda y ajustes en el transporte (colectivo 4% y subte 4,8%), se suma la incertidumbre en el mostrador de las carnicerías. Durante enero, la carne subió hasta un 15%, aunque el sector intenta contener el traslado total ante una caída estrepitosa de las ventas.

Las previsiones de los privados muestran una brecha de expectativas: mientras Equilibra estima un 2,3%, la consultora Analytica estira el pronóstico hasta un 2,9%, igualando la marca de enero. Para EcoGo, la inflación de alimentos se ubicará en el 2,6%, apenas por debajo del nivel general proyectado.

El proceso de ordenamiento de precios relativos parece haber encontrado un piso rígido del 2%, del cual la economía argentina no logra perforar en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)