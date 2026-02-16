Argentina retrocede y cae al puesto 104 en corrupción global

- Publicidad -

Argentina retrocedió cinco lugares en el ranking mundial de transparencia durante 2025. El país pasó de la posición 99 a la 104 entre 182 naciones evaluadas por Transparency International. La calificación final fue de 36 puntos, un descenso respecto a la obtenida en el primer año de gestión libertaria.

El estudio internacional combina fuentes del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial para medir el sector público. Los resultados ubican a la Argentina en el mismo nivel que Belice y Ucrania. Actualmente, el país se encuentra por debajo de estados africanos como Lesoto y Zambia en términos de integridad.

Las prácticas identificadas por la organización incluyen sobornos, nepotismo y malversación de fondos. El informe subraya que la corrupción percibida por los empresarios es un punto mayor que en 2024. Este retroceso marca una tendencia negativa que no se detiene desde 2019.

Finalmente, el promedio global de transparencia se sitúa en 42 puntos, superando ampliamente la realidad argentina. La organización no gubernamental advierte que este desempeño institucional deficiente compromete directamente el financiamiento de áreas críticas como la salud y la seguridad pública. (Agencia OPI Santa Cruz)