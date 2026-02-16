Fuerza Aérea instaló nodos de vigilancia en Río Gallegos y Marambio

- Publicidad -

La Fuerza Aérea Argentina finalizó la instalación de nodos de recepción “CITeA Track” en la X Brigada Aérea de Río Gallegos y la Base Conjunta Antártica Marambio. Estas unidades resultan piezas clave para la vigilancia y el control del espacio aéreo en la región patagónica, el Mar Argentino y el sector antártico.

El desarrollo estuvo a cargo de personal calificado del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Aeronáuticas (CITeA), dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la FAA. El sistema utiliza tecnología ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), una herramienta que permite la monitorización precisa y en tiempo real de aeronaves cooperativas, aquellas que comparten sus datos para ser identificadas.

Este avance técnico representa una modernización fundamental para el control del tránsito aéreo. El sistema consolida una red de bajo costo que genera una imagen unificada del tráfico en zonas de interés, proporcionando información vital para las torres de control y los centros de vigilancia. La implementación en el extremo austral contribuye directamente a la seguridad operacional y al cumplimiento de estándares internacionales de navegación.

Antes de su despliegue en Santa Cruz y la Antártida, el CITeA Track superó pruebas operativas durante más de dos años en la Escuela de Aviación Militar y el Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, con resultados óptimos.

Las instalaciones en Río Gallegos y Marambio cuentan con una arquitectura robusta diseñada para resistir climas extremos. El equipo soporta fuertes vientos, nevadas y temperaturas bajo cero, operando con conectividad remota y satelital. El éxito del proyecto, desde su concepción hasta el montaje in situ, se apoya en la capacidad técnica de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la fuerza, logrando un sistema escalable que fortalece la presencia soberana en los cielos del sur. (Agencia OPI Santa Cruz)