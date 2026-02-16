Ianni, Molina y Lanesan, la posición simulada en la Cámara para hacerle creer a la gente que son “derechos y humanos” sin recordar lo que decían sus jefes hace 16 años

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El 12 de marzo del año 2009 Néstor Kirchner durante la presidencia de su esposa en medio de un acto en José C. Paz atacó a De Narváez quien cuestionaba la seguridad del gobierno y el país atravesaba una ola de reclamos por seguridad tras casos policiales de gran impacto, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

En sus palabras, Kirchner respondió a las críticas que recibía el entonces gobernador Daniel Scioli y defendía la postura de la presidenta Cristina Fernández, quien proponía que el Congreso debatiera una nueva Ley Penal Juvenil (o Ley Penal del Menor) para bajar la edad de imputabilidad, un tema que generaba divisiones incluso dentro del oficialismo. Y esto decía:

“Yo me voy a permitir, si ustedes me escuchan, decir palabras de la Presidenta de la Nación(Cristina Fernández) que dijo que es necesario ante un hecho reciente que pasó —y nosotros nunca le escapamos a la responsabilidad de hablar— y que algunos le quieren echar la culpa o la responsabilidad a quien gobierna la provincia de Buenos Aires.”

- Publicidad -

“Querer cargar la responsabilidad sobre Daniel Scioli en una provincia donde durante muchísimos años el funcionamiento institucional de la justicia e inclusive de las propias fuerzas de seguridad fue defectuoso, sería un acto realmente de reduccionismo político.”

“¿Qué puede hacer el gobernador cuando hay un menor que tuvo un problema hace un año atrás en la escuela y portaba una pistola y no lo internaron? ¿Qué puede hacer el gobernador si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la justicia lo interna como peligroso, y hoy mata a un hermano con cuatro o cinco tiros?”

“Es hora que la justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden. No se puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, a alguien que tenga ese marco de peligrosidad.”

“Por eso la Presidenta dice que es fundamental que sin especulaciones políticas —dice Cristina—, sin tratar de hacer como hace ese señor que tiene tanta plata y que habla en cada partido de fútbol de la seguridad… dice que lo que hay que hacer, más que hacer propaganda y lucrar con la seguridad a ver si se obtiene un voto, es que el Congreso de la Nación Argentina se ponga a discutir definitivamente la Ley Penal del Menor para dar las soluciones que corresponden. Esto es lo que dice la Presidenta de los argentinos.”

Más papistas que el Papa

Los diputados nacionales por Santa Cruz Ana María Ianni (FPV), Juan Carlos Molina (FPV) y Moira Lanesan (FPV) se dicen seguidores de las ideas de sus padres putativos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, uno fallecido y la otra presa por corrupta. Sin embargo, si uno repasa la posición de ellos en el año 2009, se cae de maduro que la entonces presidente y su esposo, estaban absolutamente de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores y es más, la impulsaban.

La diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni

No obstante los documentos que así lo certifican, los actuales diputados kirchneristas fundan sus argumentos para votar en contra de la baja de imputabilidad en cuestiones que en el año 2009 le resbalaba a los Kirchner. Repasemos algunas declaraciones recientes de los diputados que votaron en contra el proyecto del presidente Milei:

Ana María Ianni (FPV) votó en contra del proyecto y en declaraciones públicas enfatizó que bajar la edad de punibilidad podría interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos y una medida regresiva, en lugar de una solución real al problema de la inseguridad. (Nunca ni Néstor ni Cristina opinaron así)

Juan Carlos Molina (FPV) dijo: “Esta ley va a lograr meter presos a pibes de 14 años, sino que aquellos que los utilizan empiecen a usar a los más chicos para cometer delitos que hoy queremos meter en cana. Estamos criminalizando la niñez”. Si se repasan las palabras de Néstor Kirchner, en ninguna parte de su discurso habla de “criminalizar” la niñez. Precisamente ambos (NK y CFK) opinan exactamente al contrario.

Moira Lanesan (FPV), fue mucho más coherente que sus compañeros de bloque: no habló.

No solo se contradicen ante la sociedad, solo por darle la contra al gobierno nacional de quien parte la iniciativa de bajar la ley de imputabilidad de los menores, cuestión que la gente pide a gritos, sino que, además, contradice la propia esencia discursiva de los padres del borrego: Néstor y Cristina; y como la farsa es completa y esta gente si algo no tienen es vergüenza, es ésta última quien hoy desde el encierro de lujo, se rasga las vestiduras porque Mieli quiere criminalizar a los chicos que ella pedía encerrar cuando gobernaba.

La Diputada Nacional del Kirchnerismo Moira Lanesan

Sin duda Ianni, Molina y Lanesan son un trío de farsantes que no tienen ninguna ideología, son parias políticos que responden solo a una cosa: a los intereses y las órdenes de una mujer psiquiátrica como Cristina Fernández, quien en un país normal estaría encerrada en una cárcel pagando por sus delitos, excepto en Argentina donde todo hacemos a media y los jueces son tan maleables como estos diputados que hablan y toman posiciones exactamente contrarias a lo que piensan y dijeron los padres de las marionetas.

Por eso y por ser tan corruptos, el kirchnerismo no volverá a florecer como una opción política de importancia, sus propias miserias, las mentiras, la deformación de la realidad y la costumbre de “fingir demencia” como Ianni, Molina y Lanesán los hunden en el mar de vanidades que transitan creyendo que la gente es estúpida y pueden decir cualquier cosa y que no vamos a hacer uso de la memoria, esa misma que ellos quieren anularle a la gente, precisamente, para que no piense y crea que son defensores a ultranza de la niñez, cuando solo se oponen porque no son ellos los que detentan el poder ni promueven el proyecto; de ser así hoy los roles estarían invertidos. (Agencia OPI Santa Cruz)