Inició la temporada de calamar en Chubut

(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – Con el desembarco del buque potero Fu Yuan Yu 7666 al puerto de Comodoro Rivadavia se inició formalmente la temporada de captura de calamar en Chubut.

El barco ingresó con una carga de 735 toneladas de calamar entero congelado, correspondiente a las primeras capturas de la zafra.

La descarga representa “un volumen significativo para el arranque de campaña y activa de manera directa la cadena logística vinculada a la operatoria pesquera: estiba, frío, transporte terrestre y coordinación aduanera” indicaron desde el gobierno provincial.

La llegada de esta embarcación, que cuenta con la posibilidad de efectuar una operación oceánica intensiva, apto para campañas prolongadas y procesamiento primario a bordo mediante congelado, da cuenta de un muy buen inicio en la temporada de capturas. (Agencia OPI Chubut)