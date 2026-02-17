Buscan a una mujer que practicaba buceo en Puerto Madryn

- Publicidad -
(Puerto Madryn – OPI Chubut). Una joven de 23 años que realizaba una inmersión subacuática practicando buceo en las costas de Puerto Madryn, es buscada intensamente tras haber perdido rastro de su paradero durante una actividad grupal.
Personal de Prefectura Naval se encuentra efectuando las tareas de búsqueda en las aguas del Golfo Nuevo donde un grupo realizaba una práctica de buceo y habían partido en la embarcación perteneciente a Freediving Patagonia.
La joven no regresó a la superficie tras la inmersión de varios minutos que realizó un grupo de 4 personas.
Las tareas prevén conocer el último punto de contacto con la joven e intentar dar con su paradero con la colaboración de buzos y unidades operativas. (Agencia OPI Chubut)
