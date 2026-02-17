El Gobierno cede ante los aliados y modifica el artículo 44

- Publicidad -

Las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se reunirán mañana a las 14:00 para firmar el dictamen de la reforma laboral. Los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch conducirán el plenario donde se oficializarán los cambios al proyecto.

El oficialismo modificará el artículo sobre accidentes y enfermedades para destrabar el apoyo de los bloques aliados. Gabriel Bornoroni y Martín Menem encabezan las negociaciones en Diputados tras recibir directivas de la mesa chica que lidera Karina Milei.

La votación en el recinto está prevista para el jueves, pero la ley no se sancionará esta semana. Al introducir modificaciones, el texto deberá regresar al Senado para su revisión final, postergando la promulgación hasta finales de febrero.

El Gobierno proyecta conseguir 136 votos afirmativos sumando a LLA, el PRO, la UCR y bloques provinciales como Por Santa Cruz. La iniciativa mantiene puntos clave como la rebaja de aportes patronales y el nuevo sistema de indemnizaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)