Récord de turistas con billeteras flacas

El primer fin de semana largo de 2026 cerró con una paradoja estadística: más gente en las rutas pero menos consumo en los comercios. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se registró un “récord histórico” de 3 millones de turistas , un incremento del 7,2% respecto al año anterior. Sin embargo, el análisis fino del flujo de caja revela que el gasto promedio por viajero fue de $111.605, lo que representa una caída real del 7,7% comparado con el Carnaval de 2025.
El impacto económico total superó el billón de pesos ($1.007.793 millones) , pero el sostenimiento de esta cifra responde más a la cantidad de personas y al aumento de la estadía promedio (que pasó de 2,8 a 3 días) que a la capacidad de compra de los veraneantes.
La brecha entre el salario y el costo de vacacionar
Para una familia tipo, el descanso se ha transformado en un desafío financiero de alta complejidad. Un informe de INECO-UADE estima que se requirieron $1.265.013 para vacacionar dentro del país. Esta cifra equivale al 74% del salario promedio RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), exponiendo la enorme presión sobre los ingresos fijos.
La ocupación hotelera en los principales puntos de la Costa Atlántica mostró niveles de saturación técnica:
- Valeria del Mar: 96%.
- Ostende y Cariló: 95%.
- Pinamar: 94%.
- Mar del Plata: 85%, con un 17% más de visitantes que el año pasado.
El sostén de estos números, según el secretario de Turismo Daniel Scioli, se explica por la “vuelta al crédito” y las promociones del Banco Nación e YPF. El flujo regional también aportó lo suyo: Buquebus reportó un alza del 27% en viajes desde Uruguay, mientras que el transporte aéreo movilizó a 313.000 pasajeros entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart.
A pesar del triunfalismo oficial, los datos de la CAME son taxativos: el turismo sobrevive bajo un régimen de “restricciones de ingresos” donde el viajero elige destinos atados estrictamente a la oferta y recorta el gasto en recreación y compras para priorizar el alojamiento y el transporte. (Agencia OPI Santa Cruz)