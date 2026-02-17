Récord de turistas con billeteras flacas

- Publicidad -

El primer fin de semana largo de 2026 cerró con una paradoja estadística: más gente en las rutas pero menos consumo en los comercios. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se registró un “récord histórico” de 3 millones de turistas , un incremento del 7,2% respecto al año anterior. Sin embargo, el análisis fino del flujo de caja revela que el gasto promedio por viajero fue de $111.605, lo que representa una caída real del 7,7% comparado con el Carnaval de 2025.

El impacto económico total superó el billón de pesos ($1.007.793 millones) , pero el sostenimiento de esta cifra responde más a la cantidad de personas y al aumento de la estadía promedio (que pasó de 2,8 a 3 días) que a la capacidad de compra de los veraneantes.

La brecha entre el salario y el costo de vacacionar

Para una familia tipo, el descanso se ha transformado en un desafío financiero de alta complejidad. Un informe de INECO-UADE estima que se requirieron $1.265.013 para vacacionar dentro del país. Esta cifra equivale al 74% del salario promedio RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), exponiendo la enorme presión sobre los ingresos fijos.

- Publicidad -

La ocupación hotelera en los principales puntos de la Costa Atlántica mostró niveles de saturación técnica:

Valeria del Mar : 96%.

: 96%. Ostende y Cariló : 95%.

: 95%. Pinamar : 94%.

: 94%. Mar del Plata: 85%, con un 17% más de visitantes que el año pasado.

El sostén de estos números, según el secretario de Turismo Daniel Scioli, se explica por la “vuelta al crédito” y las promociones del Banco Nación e YPF. El flujo regional también aportó lo suyo: Buquebus reportó un alza del 27% en viajes desde Uruguay, mientras que el transporte aéreo movilizó a 313.000 pasajeros entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart.

A pesar del triunfalismo oficial, los datos de la CAME son taxativos: el turismo sobrevive bajo un régimen de “restricciones de ingresos” donde el viajero elige destinos atados estrictamente a la oferta y recorta el gasto en recreación y compras para priorizar el alojamiento y el transporte. (Agencia OPI Santa Cruz)