ANSES apela ante la Corte Suprema por pensiones de CFK

Este miércoles, el Ministerio de Capital Humano oficializó su rechazo a la devolución de pensiones a Cristina Kirchner. La ANSES interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es anular el fallo reciente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La medida judicial impugnada ordenaba al Estado restablecer la asignación mensual vitalicia de la ex funcionaria. También incluía la restitución de la pensión no contributiva de Néstor Kirchner. El Gobierno había cancelado estos beneficios inmediatamente después de la condena a 6 años de prisión en la Causa Vialidad.

Según informaron fuentes oficiales, el escrito presentado califica de incorrecta la decisión de la Cámara. El texto advierte que el fallo afecta el principio de legalidad y modifica el alcance de las leyes vigentes.

Por ello, la ANSES solicitó la intervención del máximo tribunal. Consideran indispensable que la Corte revise el pronunciamiento para evitar que se consolide el pago. La disputa legal entra ahora en una etapa definitoria en la instancia extraordinaria. (Agencia OPI Santa Cruz)