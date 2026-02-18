Crisis energética en Cuba por nuevas sanciones de Estados Unidos

- Publicidad -

La crisis energética en Cuba ha alcanzado un punto crítico tras la implementación de una orden ejecutiva de la administración de Donald Trump que impone aranceles a naciones que comercien combustible con la isla, una medida que asfixia el ya precario sistema de abastecimiento de hidrocarburos. Esta restricción externa impacta directamente en la generación eléctrica y la logística de distribución de alimentos, exacerbando las deficiencias estructurales de un país que carece de la capacidad de refinación necesaria para cubrir su demanda interna. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que esta escasez de petróleo pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y vulnera los derechos fundamentales de la población cubana, al profundizar las presiones inflacionarias y la inestabilidad social.

El colapso operativo se manifiesta en cortes de energía que alcanzan las 18 horas diarias en ciudades como Trinidad, afectando tanto a residentes como a la industria turística, principal motor económico del país. Los testimonios de visitantes extranjeros y estudiantes residentes coinciden en un escenario de incertidumbre donde la depreciación del peso cubano y el alza de precios desajustan los presupuestos básicos, mientras persiste el temor por la posible interrupción de los enlaces aéreos internacionales. Para los ciudadanos cubanos que dependen del transporte y la electricidad para su subsistencia cotidiana, la falta de diésel y gasolina se traduce en una paralización de actividades que trasciende lo económico para convertirse en una crisis humanitaria de gestión política.

La tensión diplomática derivada de la orden ejecutiva firmada el pasado 29 de enero agrava una situación delicada preexistente, colocando a la población civil en el centro de un conflicto de intereses internacionales. Los cubanos residentes en el exterior, particularmente en Estados Unidos, manifiestan una creciente preocupación por la viabilidad de los viajes familiares ante la amenaza de un desabastecimiento total de carburantes en los aeropuertos de la isla. Aunque algunos vuelos operan aún con normalidad, la percepción de inseguridad logística y la irregularidad en los servicios básicos proyectan una sombra sobre la sostenibilidad del modelo de apertura al exterior que Cuba ha intentado sostener en los últimos años.

La realidad técnica del sector energético cubano revela una dependencia absoluta de las importaciones, lo que convierte cualquier sanción al transporte de combustible en un factor de desestabilización inmediata para la red eléctrica nacional. La falta de inversión en infraestructura y la incapacidad de respuesta ante las restricciones de suministro han llevado a que el acceso a la luz y al transporte sea hoy una cuestión de azar para los habitantes de provincias como Sancti Spíritus o Artemisa. El escenario actual expone la fragilidad de un sistema que, ante el endurecimiento de las políticas de Washington, se encuentra sin margen de maniobra para garantizar la normalidad en el funcionamiento de sus instituciones y el bienestar de sus ciudadanos. (Agencia OPI Santa Cruz)