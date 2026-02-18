Docentes públicos y universitarios se suman al paro contra la reforma laboral

- Publicidad -

Los gremios docentes ADOSAC y ADIUNPA anunciaron públicamente que se adherirán al paro nacional convocado este jueves 19 de febrero por la CTA y la CGT para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei, que cuenta con media sanción del Senado.

La medida de ADOSAC fue definida por la Comisión Directiva Provincial y deberá ser ratificada por las asambleas locales y el congreso provincial.

Además, el gremio docente insistirá con el pedido de convocatoria a paritarias por parte del gobierno que conduce Claudio Vidal, en la previa del inicio del ciclo lectivo previsto para el próximo 25 de febrero.

En tanto, el gremio de docentes universitarios ADIUNPA se adherirá a la medida de fuerza señalando que “paramos porque no hay futuro sin derechos. Paramos porque el salario no alcanza y la dignidad no se negocia”.

Sobre la reforma laboral indicaron que es “un retroceso que quieren vender como solución. Nos quieren sin paritarias, sin estabilidad, sin voz”. (Agencia OPI Santa Cruz)