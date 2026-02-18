FATE cierra sus puertas tras perder 30 millones de dólares por el aluvión de neumáticos chinos

- Publicidad -

El cierre de la fabricante de neumáticos FATE no es un hecho aislado ni sorpresivo, sino el corolario de una erosión financiera que la empresa propiedad de la Familia Madanes Quintanilla denunciaba desde mayo de 2024. Pese a que el discurso oficial celebra la baja de precios para el consumidor, el costo oculto de la apertura comercial se traduce hoy en una planta desmantelada y una capacidad de producción que agonizaba al 30%.

Las asimetrías de una competencia desigual

Bajo la gestión de Javier Milei, la importación de neumáticos experimentó un crecimiento promedio del 34,8% entre 2023 y 2025. Esta dinámica, aunque forzó una merma en los precios del 38,3% en dólares y del 42,6% en pesos, dinamitó la rentabilidad de la producción local. El informe de la consultora PxQ confirma que el beneficio del usuario contrastó drásticamente con la pérdida de competitividad de las fábricas nacionales.

En este contexto, FATE ya había advertido la inviabilidad del modelo mediante un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2024, tras registrar pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en un solo semestre. La firma denunció una combinación de factores que tornaron la brecha de competitividad en “insalvable”:

Sobrecarga impositiva abusiva y restricciones para el pago de insumos.

abusiva y restricciones para el pago de insumos. Baja productividad laboral y elevada conflictividad gremial.

y elevada conflictividad gremial. Deficiente infraestructura y sobrecostos derivados de la legislación vigente.

Un mercado inundado de caucho importado

A mediados de 2025, la situación alcanzó un punto de no retorno cuando las importaciones marcaron un récord de 869.525 unidades en un solo mes. Esto obligó a la firma argentina a reducir sus precios un 15% adicional para intentar competir con el flujo proveniente de China, agotando los últimos márgenes de ganancia.

Sin capacidad de exportar debido a costos internos que superan largamente los estándares internacionales, la planta de San Fernando dejó de ser una unidad productiva para convertirse en un pasivo financiero. El ajuste final, que incluyó el despido de casi 100 trabajadores en la etapa previa, no fue suficiente para compensar una demanda interna que se desplomó más del 30%. (Agencia OPI Santa Cruz)