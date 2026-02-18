La indulgencia de Rudy Ulloa con Néstor y Cristina, la irreverencia de compararlo con Francisco Pascasio Moreno y el detalle de que nada de lo que hay en El Calafate fue magia

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Rudy Ulloa, a quien obviamente nunca llamamos “empresario” porque como Lázaro Báez no merece ese título propio de un inversor con riesgo y no de todos los delincuentes prendidos del vaciamiento del país en manos de los ex mandatarios argentinos de origen santacruceño, se molestó porque los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández no fueron mencionados en el acto por el 149 aniversario del Bautismo del Lago Argentino y el recuerdo al Perito Moreno.

De acuerdo a lo que reproduce La Opinión Austral, Ulloa dijo “no puedo creer que ignoren el pasado de esta manera. Todos saben y más en El Calafate, lo que Néstor y Cristina hicieron para que sea un atractivo turístico y con desarrollo económico. Y no olvidar que de los siete hospitales nacionales, uno de ellos, el Samic, está en El Calafate. Así como también la apertura del aeropuerto y todo lo que eso significó para el desarrollo de la ciudad. Ahora, parece que todo lo hizo el Perito Moreno” y agregó “No puedo creer cómo niegan a Néstor y a Cristina”.

Ulloa se equivoca; nadie niega a Néstor y Cristina, en absoluto. Todos lo recordamos. Difícil es que se pueda olvidar lo que era El Calafate antes del 2003 y después de ese año hasta el 2015. Imposible olvidar. Ulloa debería saber (a menos que viva dentro de una botella) que “nadie ignora el pasado de esta manera”, como dijo, refiriéndose a quienes “solo recuerdan al perito Moreno”, poniéndolo al mismo nivel de forma innoble, ignorante y ridícula, al científico, naturalista y explorador argentino a quien le debemos parte de la consolidación de la soberanía en la Patagonia Argentina, con un gobernador de confín que junto con su esposa se hizo del poder para saquear el Estado y precisamente en Santa Cruz, dejó tierra arrasada, excepto “el lugar en el mundo” de la condenada, que ahora y gracias a un par de jueces con algún tipo de dignidad, tiene todo embargado y bueno sería que lo perdiera, porque han sido todos bienes mal habidos.

“Éste presente de El Calafate no fue magia. Néstor y Cristina también tienen su mérito. Por eso me sorprendió que ignoraran mencionarlos y agradecerles en una fecha tan importante”, fue la definición de quien por antonomasia representa una parte del resumen de aquella corrupción desplegada durante la década afanada, que terminó con la jefa de la asociación ilícita presa, aunque no como todos quisiéramos verla: en prisión como corresponde a una delincuente que usufructuó el poder concedido por el pueblo, para robarle al propio pueblo.

El hotel Los Sauces en el El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Solo basándonos en los expedientes judiciales (principalmente las causas Hotesur, Los Sauces y Vialidad), podemos resumir la matriz de negocios montada por Néstor y Cristina Kirchner en El Calafate (tal vez Ulloa se refiera a esto) y extender la memoria sobre el detalle de propiedades y negocios, que como bien dice el ex chofer de Néstor “nadie le reconoce a los ex presidentes” como un logro para la villa turística.

La matriz de negocios en El Calafate

Le queremos recodar a Ulloa que el esquema comercial (hotelero) en El Calafate, creado, impulsado e incentivado por Néstor y Cristina (todo absolutamente probado con más de 3.000kgs de documentación probatoria), no funcionaba como una actividad hotelera tradicional, sino, según la justicia, como una maniobra de lavado de activos para canalizar el retorno del dinero de la obra pública concedida a Lázaro Báez.

La compra de tierras fiscales entre 2003 y 2009, fue el negocio inicial del matrimonio Kirchner, cuando durante la intendencia de Néstor Méndez adquirió terrenos fiscales en El Calafate a valores irrisorios (aprox. $7,50 el metro cuadrado) aprovechando decretos municipales que el propio Méndez firmó con nombre y apellido.

El ejemplo más documentado es la compra de 2 hectáreas por unos USD 50.000 que, poco tiempo después, fueron revendidas al grupo chileno Cencosud por más de USD 2.400.000, sin haber realizado mejoras de ningún tipo. Esta maniobra de especulación inmobiliaria fue la base de capitalización inicial, pero no el único.

El Hotel Alto Calafate adquirido por Néstor Kirchner en 2008, blanqueando un pago de 2 millones de dólares, fue el puntapie inicial. La justicia detectó que la empresa de Lázaro Báez (Valle Mitre) alquilaba masivamente habitaciones que nunca se ocupaban (habitaciones “fantasma”) para justificar ingresos millonarios en blanco hacia la familia Kirchner. Ese retorno está archicomprobado y fue uno de los pasos iniciales en el lavado de dinero.

El hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La administración de los hoteles se delegaba a empresas de los mismos contratistas de obra pública (Báez, Cristóbal López), cerrando el círculo de retorno de fondos y gerenciamiento cruzados y en esa trama utilizaron la sociedad Los Sauces S.A. para alquilar propiedades a las mismas empresas contratistas del Estado; no solo hoteles, sino también condominios y terrenos en la villa turística.

Propiedades

Las propiedades que figuran en los registros oficiales (no es la especulación de periodistas), comparadas con las declaraciones juradas y expedientes de embargo judicial a la familia Kirchner (Néstor, Cristina y la Sucesión, posteriormente condominios de Máximo y Florencia) en El Calafate son muy claras.

Hotel Alto Calafate: ubicado en el acceso a la ciudad, es la “joya” de Hotesur.

Hotel Los Sauces: un hotel boutique de lujo ubicado al lado de la casa de CFK. Construido sobre terrenos fiscales adquiridos a bajo costo. (Actualmente cerrado/en estado de abandono parcial).

Hotel Las Dunas: ubicado sobre la costanera de El Calafate. Originalmente gerenciado por Báez, luego integrado formalmente al patrimonio familiar.

Casas y Terrenos

La Residencia Familiar: la casa particular de Cristina Kirchner, en la que falleció Néstor kirchner está ubicada en la calle Tehuelches, colindante con el hotel Los Sauces.

Terrenos en Punta Soberana: se corroboró la titularidad de grandes extensiones de tierra (algunas en condominio o sociedad con Lázaro Báez) en esta zona alejada del centro, proyectada para desarrollos futuros en uno de los mejores lugares de El Calafate.

Loteo “Quinta 10”: predios adquiridos originalmente como tierra fiscal y luego zonificados para alto valor inmobiliario.

La justicia determinó que muchas de estas propiedades, especialmente las ampliaciones de los hoteles y la casa particular, fueron construidas o refaccionadas utilizando personal, maquinaria y materiales de Austral Construcciones (la empresa de Báez), lo que constituía una dádiva o retorno directo.

Ulloa tiene razón

Visto lo que antecede, producto de una síntesis rabiosa de la realidad judicial que los tiene a los Kirchner como delincuentes, cómplices y jefes de una banda que le robó al país durante 12 años (como mínimo) lo dicho por Rudy Ulloa en el diario La Opinión es absolutamente así: “Éste presente de El Calafate no fue magia”.

Y tiene mucha razón:fue mafia. (Agencia OPI Santa Cruz)