El ecommerce argentino facturó $35,3 billones impulsado por billeteras digitales

La facturación del ecommerce cerró el 2025 con un total de $35,3 billones, una cifra que representa un crecimiento real del 60% respecto al ejercicio anterior. Este salto exponencial no se explica solo por el consumo, sino por la migración masiva hacia las billeteras digitales, que ya procesan el 46% del volumen total de transacciones en el mercado local. Sin embargo, detrás del brillo de la facturación, la logística de entrega inmediata se ha transformado en la nueva barrera de entrada para los competidores.

El mercado actual está condicionado por la eficiencia de los envíos “puerta a puerta”, un factor que sostiene la penetración de firmas como Shein o Temu y apuntala el liderazgo de Mercado Libre y Tiendanube. La urgencia del consumidor ha desplazado al precio como variable principal de decisión; hoy, el estándar de satisfacción se mide en la capacidad de cumplir con el same-day (entrega en el día) o next-day (entrega al día siguiente), especialmente en los nodos urbanos de alta densidad.

Los desafíos operativos de la logística acelerada

Para las empresas que gestionan hasta 5.000 envíos mensuales, la promesa de rapidez implica desafíos financieros y estratégicos que superan la simple contratación de fletes. Sincronizar recolección, ruteo y despacho en márgenes de tiempo tan estrechos eleva el riesgo de error operativo y, por consecuencia, el costo de logística inversa por devoluciones.

Daniela Verduci, directiva de shipnow, advierte que la logística rápida por sí sola no garantiza la rentabilidad. La tecnología de automatización es el soporte necesario para absorber picos de demanda en eventos estacionales, pero la planificación del gasto en envíos es lo que define si una marca puede escalar su volumen sin deteriorar su margen de ganancia.

En un escenario donde los productos y precios tienden a la paridad, la logística de última milla se consolida como el activo diferencial. No obstante, el sector enfrenta la presión de mantener estos niveles de servicio en un contexto donde el envío ya no es un valor agregado, sino una expectativa básica del usuario que impacta directamente en la estructura de costos fijos de las pymes locales. (Agencia OPI Santa Cruz)