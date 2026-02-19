Javier Milei expuso ante el Consejo de Paz global

- Publicidad -

Javier Milei anunció hoy en Washington D. C. el ingreso de nuestro país al nuevo Consejo de Paz global. El presidente ofreció oficialmente la asistencia de los Cascos Blancos para tareas de estabilización internacional. La iniciativa pertenece al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El acto inaugural del Board of Peace sirvió de escenario para definir la nueva postura diplomática nacional. El Jefe de Estado enumeró como principios no negociables a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la propiedad. Según su visión gubernamental, estos derechos resultan un indispensable para lograr la paz.

El discurso apuntó también contra quienes vulneran estas reglas internacionales para obtener beneficios propios. Javier Milei reclamó instituciones fuertes con verdadera voluntad para sancionar a los incumplidores crónicos. La declaración busca posicionar al país como un aliado estratégico inflexible.



Como ejemplo de esta nueva arquitectura global, el presidente destacó la reciente intervención diplomática en Gaza. El líder argentino ponderó la determinación de Donald Trump para mediar en ese conflicto de Medio Oriente. La gestión libertaria ratifica así su alineamiento total con las políticas actuales de la Casa Blanca. (Agencia OPI Santa Cruz)