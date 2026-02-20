Chubut perdió 5,4% de sus empresas empleadoras durante el gobierno de Milei

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un informe de la consultora Politikón Chaco señala que la provincia de Chubut perdió un 5,4% de las empresas privadas durante la presidencia de Javier Milei.

Según el informe, unas 21.339 empresas cerraron sus puertas durante los primeros dos años del gobierno nacional que conduce Milei, representando una caída del 3,9% del total de empresas registradas en todo el país.

El relevamiento se basa en los datos del sector privado formal -empresas que declaran al menos un trabajador cubierto por el sistema de riesgos del trabajo- y excluye al empleo público y al servicio doméstico.

Politikón Chaco señala que el cierre de empresas fue prácticamente generalizado en todo el país y sólo Neuquén mostró crecimiento del +1,8%.

La caída de empresas en Chubut refleja el impacto de la recesión sobre su matriz productiva, fuertemente vinculada a sectores como hidrocarburos, pesca, aluminio y construcción, que concentran buena parte del empleo privado registrado en la provincia. (Agencia OPI Chubut)