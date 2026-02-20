El oficialismo buscará el dictamen de la reforma laboral en el Senado

- Publicidad -

La Comisión de Trabajo y de Previsión Social del Senado trata hoy el proyecto de reforma laboral. El oficialismo busca emitir el dictamen urgente para votar en el recinto este viernes 27. La iniciativa aterriza en la Cámara Alta tras recibir su aprobación anoche en la Cámara de Diputados.

La senadora Patricia Bullrich preside el debate y comanda la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. La legisladora afirmó públicamente que el bloque oficialista avanza a fondo para modificar el rumbo del país. Prometió enterrar la etapa de decadencia kirchnerista con este nuevo paquete de normativas.

El plan de los libertarios establece un cronograma ajustado para satisfacer los pedidos del Presidente Javier Milei. La meta del gobierno consiste en sancionar tres leyes fundamentales antes del 1 de marzo. El paquete central incluye la modernización laboral junto al Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La ex ministra de Seguridad anticipó un año de reformas profundas desde el Congreso. Los senadores aliados trabajan a contrarreloj para garantizar las voluntades necesarias en la votación de este viernes. El resultado del debate definirá el avance de las propuestas más ambiciosas de la actual gestión nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)