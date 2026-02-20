Piden más de cuatro años de prisión por distribuir material de abuso sexual infantil

- Publicidad -

(Río Grande/OPI TdF) – El entramado judicial de la provincia llega a la hora de las definiciones en un expediente sensible. El Ministerio Público Fiscal exigió una condena de 4 años y 6 meses de prisión para el principal acusado de distribuir material de explotación sexual infantil.

La trama real indica que la fiscal Vanina Cantiani dio por probada la tenencia y divulgación de estos archivos ante el tribunal. Sin embargo, para la mujer implicada en la misma causa, el requerimiento penal se redujo a apenas 4 meses de prisión en suspenso.

Lo cierto es que la acusación flaqueó al intentar demostrar el contacto directo con las víctimas. La fiscalía debió pedir la absolución por grooming al no reunir pruebas suficientes, mientras los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Naccarato exigieron la absolución total de sus asistidos.

La alerta original llegó del National Center for Missing & Exploited Children el 1 de febrero de 2022, pero el debate oral recién comenzó el 11 de febrero de 2026 con los imputados en plena libertad.

Puertas adentro, se evaluó el rastreo digital de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y se incorporaron nueve testimoniales. El fallo definitivo está en manos de los jueces Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López, quienes dictarán sentencia el viernes 20 de febrero a las 9:30. (Agencia OPI Tierra del Fuego)