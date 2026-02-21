La probabilidad de recesión escaló al 99% según la Universidad Di Tella

- Publicidad -

La probabilidad de que la economía ingrese en una fase de recesión técnica en los próximos seis meses alcanzó un crítico 99%. Así lo sentenció el último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, desnudando una fragilidad que el discurso oficial intenta matizar con otros indicadores.

Mientras el INDEC intenta mostrar brotes verdes, el Índice Líder (IL), diseñado específicamente para anticipar cambios de tendencia y giros en el nivel de actividad, registró en enero una caída desestacionalizada del 0,58%. El dato es una señal de alerta para el bolsillo de los contribuyentes y la planificación fiscal de las provincias.

Los factores técnicos que hunden la actividad económica

El economista Martín González Rozada, investigador de la institución, fue tajante al explicar que este retroceso mensual se explica por el desempeño negativo de variables clave que miden el pulso real de la calle y los mercados.

El CIF audita diez componentes críticos para llegar a esta conclusión:

El Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC) y el Merval Argentina , ambos ajustados por inflación.

y el , ambos ajustados por inflación. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en términos reales, que refleja la caída del consumo.

en términos reales, que refleja la caída del consumo. El despacho de cemento al mercado interno y la producción industrial de minerales no metálicos y siderurgia.

La venta de vehículos a concesionarios y el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) .

. El agregado monetario M1 y el precio FOB oficial de la soja.

La disparidad entre los anuncios de incremento económico del INDEC y la proyección del 99% de probabilidad de recesión del CIF plantea un escenario de incertidumbre técnica. Históricamente, cuando el Índice Líder suaviza las volatilidades y marca una tendencia negativa persistente, el impacto en la recaudación nacional termina afectando de forma directa las transferencias hacia las provincias patagónicas. (Agencia OPI Santa Cruz)