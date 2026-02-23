El Bitcoin profundiza su caída y toca los US$66.297 en el inicio de semana

- Publicidad -

La volatilidad del mercado cripto golpea nuevamente el patrimonio de los inversores con una caída del Bitcoin que ya acumula un retroceso del 25% en apenas 30 días. La principal criptomoneda del mercado cotiza actualmente en torno a los US$66.297, tras haber iniciado el 2026 con una valoración de US$88.000.

El desplome no es un hecho aislado sino una tendencia consolidada desde el 14 de enero, cuando el activo tocó los US$96.900 antes de iniciar su actual espiral descendente. Si se compara con el máximo histórico de US$126.000 alcanzado en octubre de 2025, la pérdida de valor real asciende al 47%.

El efecto dominó en el panel de las altcoins

El rojo intenso se extiende a todo el ecosistema financiero digital con pérdidas encabezadas por Solana, que retrocede un 5,8% para ubicarse en los US$80,39. Por su parte, Ethereum acompaña la tendencia con una baja del 3,2%, situándose en los US$1.917,04, mientras que BNB cae un 2,6% hasta los US$607,84.

Otras divisas del panel muestran el siguiente comportamiento técnico:

Ripple (XRP) pierde un 1,5% cotizando a US$1,40 .

pierde un 1,5% cotizando a . Dogecoin registra una merma leve del 0,6% para quedar en US$0,09686 .

registra una merma leve del 0,6% para quedar en . El Bitcoin llegó a tocar un piso técnico de US$64.266 en las últimas 24 horas antes de un ligero rebote.

La liquidación masiva responde a un movimiento de salida de los denominados “grandes tenedores” y al ruido político en Washington. Tras la anulación de su programa inicial por la Corte Suprema, la administración de Donald Trump contraatacó con un arancel global del 10% sobre importaciones por 150 días, elevando la tasa al 15% según el límite legal permitido. Este endurecimiento de la política comercial estadounidense ha generado una migración de capitales hacia activos de menor riesgo, dejando al mercado cripto en una posición de vulnerabilidad técnica de cara al cierre del trimestre. (Agencia OPI Santa Cruz)