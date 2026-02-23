Santa Cruz posterga el inicio del ciclo lectivo al 27 de febrero

- Publicidad -

El inicio del ciclo lectivo en Santa Cruz se trasladó al viernes 27 de febrero. Así lo confirmó el Gobierno Provincial tras acordar con los gremios docentes una reprogramación del calendario de actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra, originalmente previstos para este lunes y martes.

A través de un comunicado oficial del Consejo Provincial de Educación (CPE), se informó que los actos administrativos se concretarán finalmente los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero. Esta modificación técnica responde a una solicitud directa de las entidades sindicales en el marco de las negociaciones colectivas que mantienen con el Ejecutivo.

Desde la cartera educativa señalaron que la prórroga busca “contar con el tiempo necesario para avanzar en una negociación colectiva responsable” y alcanzar acuerdos que resulten sostenibles en el tiempo. El objetivo declarado por las autoridades es priorizar la presencia de los estudiantes en las aulas y garantizar la “previsibilidad” del sistema educativo.



A pesar del corrimiento de fechas, el Gobierno Provincial ratificó su compromiso con la continuidad de los puestos de trabajo y el pago de salarios. La decisión administrativa se apoya en la voluntad de resguardar la “paz social” y construir consensos mediante el diálogo con la comunidad educativa, postergando la apertura de las escuelas hasta asegurar el normal desarrollo de los ofrecimientos de cargos. (Agencia OPI Santa Cruz)