Tocó piso el tipo de cambio tras acumular once caídas

Un avance del 0,7% quebró la racha bajista del dólar oficial mayorista durante la jornada de este martes. La divisa cortó una seguidilla de once caídas sobre catorce ruedas operativas y encendió de inmediato las alertas en la plaza financiera sobre un cambio de tendencia.

Las pizarras marcaron un precio de venta de $1.380,5 para el tipo de cambio mayorista, en una jornada que movilizó un volumen total de $422 millones operados.

Si bien este segmento regulado logró mantenerse por debajo de la barrera técnica de los $1.400, el mercado minorista ya recuperó su valor previo. Este movimiento repentino instaló la certeza técnica de que la moneda norteamericana finalmente tocó su piso de cotización.

El fin del veranito y la saturación del mercado

Durante las semanas previas, el precio se mantuvo forzadamente alejado del techo de la banda cambiaria. Esa aparente calma fue el resultado directo de una oferta sostenida originada por la liquidación de divisas atada al endeudamiento de privados y provincias, sumado al flujo netamente especulativo del carry trade.

El escenario actual pulveriza las expectativas de quienes proyectaban la continuidad del rally bajista. La contracción del tipo de cambio oficial en las últimas semanas fue agresiva tanto en términos nominales como reales, limitando cualquier margen de maniobra hacia abajo.

Con una divisa estancada en estos valores y altas probabilidades de rebote, el esquema de tasas en pesos perdió su atractivo original y los grandes jugadores del mercado ya anticipan su retirada hacia posiciones más seguras. (Agencia OPI Santa Cruz)