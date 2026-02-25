Calcado: el gobierno, la empresa Newmont y los medios ensobrados, publicitan el estereotipo de la mentira minera y todos asienten como si fuera verdad

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hay un dicho que reza “No se queje si no se queja”, es decir, si la gente no toma acción y se involucra activamente para cambiar, la situación que se repite inexorablemente con la minería en Santa Cruz, después no tendrá derecho a lamentarse. Pero aún así, desde nuestro espacio seguiremos sembrando conciencia.

Hace dos días publicamos una investigación sobre el mecanismo de engaño político-minero, los verdaderos “beneficios” que deja para Santa Cruz y los reales beneficios que les depara a los impulsores de la minería en la provincia y obviamente, a las empresas transnacionales.

Te puede interesar: ¿A quién le sirve la minería en Santa Cruz?: a las empresas mineras, a los funcionarios que se retiran ricos y el menos beneficiado, es el pueblo

- Publicidad -

Precisamente ayer, el Ejecutivo envió a los medios pautados que copian y pegan por orden del gobernador, una nota (no noticia) en la cual expresan que la minera Newmont invertirá en Cerro Negro 800 millones de dólares y creará 270 empleos genuinos en la provincia. Todo es relativo, poco de esto es verdad y lo peor, es el propio gobierno el encargado de engañar a la opinión pública con datos superficiales que nosotros vamos a “desanudar” en este informe, que de alguna manera vienen a complementar nuestra publicación del día 23 de febrero 2026, es decir, hace exactamente dos días. Para contextualizar el tema, entender los alcances de este anuncio y ver detrás de la puerta de esos mensajes tan optimistas que genera el gobierno y repiten los medios, acudimos a un Ingeniero en Minas recibido en la Universidad Nacional de La Rioja que estuvo hace varios años trabajando en Canadá y nos dio un pantallazo muy gráfico de lo que ocurre y cómo ocurre, en casos como éste donde lo consultamos por este anuncio específicamente.

Analicemos los 800 de Newmont y los 270 de Vidal

El anuncio realizado por el gobierno de Santa Cruz y la minera estadounidense Newmont sobre el proyecto de expansión “Cerro Negro Expansión 1” (CNE1), es un clásico ejemplo de comunicación política y corporativa.

Si bien representa una actividad económica real, las cifras presentadas (800 millones de dólares y 270 puestos de trabajo) suelen generar una ilusión de riqueza inmediata para la provincia que, al analizarse bajo la lupa de la economía minera, tiene matices muy distintos.

El número de “800 millones” es un titular diseñado para impactar, pero representa los costos lógicos de ingeniería, maquinaria e infraestructura que una multinacional necesita gastar para no perder su propio negocio de exportación de oro.

Si bien la provincia se beneficia de mantener viva la fuente de trabajo local, cobrar algunas regalías y dinamizar a los proveedores de servicios de la región, es falso pensar que la economía de Santa Cruz recibirá una inyección directa equivalente a esa magnitud. El capital, en la minería a gran escala, es intensivo e importado; la ganancia mayoritaria (el mineral) se exporta; y lo que queda localmente es estrictamente el costo de la mano de obra y los servicios básicos necesarios para sostener la extracción.

El mito de los 800 millones de dólares

Cuando se anuncia una “inversión de USD 800 millones”, el imaginario público suele pensar que ese dinero ingresará a las arcas de la provincia o circulará por las calles de las localidades cercanas (como Perito Moreno). La realidad técnica es muy diferente.

La inmensa mayoría de esos 800 millones se destina a CAPEX (gastos de capital). Esto incluye la compra de maquinaria pesada, tecnología de extracción, software especializado, repuestos e ingeniería de diseño. Nada de esto se fabrica en Santa Cruz ni en Argentina; se compra a corporaciones globales. Ese dinero, contablemente, es una “inversión en Santa Cruz“, pero los dólares nunca tocan la economía santacruceña; van de la cuenta de Newmont a la de un fabricante en el extranjero.

El yacimiento Cerro Negro de la empresa Newmont –

El porcentaje que realmente se derrama en la economía local corresponde a la obra civil (movimiento de suelos, construcción de campamentos), logística, transporte, seguridad y servicios de catering. Este porcentaje es solo una fracción del monto total anunciado.

Esta inyección de capital está planificada a lo largo de seis años y su objetivo corporativo es extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035. Es un gasto operativo y estructural necesario para que la empresa pueda seguir extrayendo y exportando oro y plata, de lo contrario, la mina tendría que cerrar por agotamiento de las vetas actuales.

Los 270 puestos de trabajo

El número de 270 empleos suena a un alivio importante frente al desempleo, pero hay que leerlo con cautela, es más o menos como la inversión de la cual hablamos anteriormente.

Los propios comunicados oficiales mencionan que son puestos creados “durante la fase de ejecución”. Es decir, son empleos vinculados a la construcción y ampliación de la infraestructura minera (soldadores, constructores, choferes). Una vez que la expansión esté terminada, esos puestos desaparecerán.

Te puede interesar: Newmont ¿Advertencia real o apriete?. La minera investigada por la inseguridad en Cerro Negro, se involucra en un juego que suena extorsivo

El objetivo principal del proyecto es mantener los puestos fijos que la mina ya tiene (evitando despidos por el declive de la mina original), más que crear una nueva planta permanente masiva.

Históricamente, en la minería santacruceña, traen trabajadores especializados de provincias con mayor tradición minera (como San Juan o Catamarca), del norte del país, de Chile y de Perú o Bolivia. Cuando el gobierno de Claudio Vidal habla de “mayores reglas“, se refiere al intento político de forzar a la empresa a cumplir con las leyes de “90/10” (cupo de contratación local), algo que a menudo es difícil de auditar y hacer cumplir estrictamente.

¿Cuánto le toca a Santa Cruz?

El punto más crítico respecto a cuánto dinero “va a parar al bolsillo de la gente” está en la estructura impositiva argentina.

Por la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196), las provincias no pueden cobrar más de un 3% de regalías sobre el valor “boca de mina” (el valor del mineral extraído menos los costos de extracción y transporte). Esto significa que de la inmensa riqueza generada y exportada, el pago directo por el recurso a la provincia es porcentualmente bajo.

Los impuestos más jugosos que paga Newmont (Retenciones a las exportaciones e Impuesto a las Ganancias) van a las arcas del Estado Nacional. Santa Cruz recauda indirectamente por coparticipación, Ingresos Brutos y a través de fideicomisos locales (como el fondo UNIRSE), pero el grueso de la renta minera no queda en la provincia productora.

Estancia Cerro Negro el proyecto minero Cerro Negro – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El dinero que sí llega al Estado Provincial a través de regalías entra al presupuesto general. Si ese dinero llega al “bolsillo de la gente” depende pura y exclusivamente de la eficiencia del gobierno provincial para transformarlo en infraestructura, salud, educación y pago de salarios públicos.

El trasfondo de la comunicación política

Desde el punto de vista del análisis de la comunicación, este anuncio es una herramienta de ganancia mutua (ganar-ganar) para ambas partes: la minera y el gobierno de la provincia.

La minera muestra una imagen de “empresa comprometida con el desarrollo local“, lo cual le otorga licencia social para operar, evita conflictos sindicales (muy comunes en la zona) y se garantiza paz social para extraer los recursos.

Para el gobierno provincial en un contexto económico recesivo a nivel nacional, anunciar una “lluvia de dólares” y prometer “reglas más estrictas” le permite al gobernador mostrar autoridad, capacidad de gestión y enviar un mensaje de que está defendiendo los recursos de los santacruceños ante las multinacionales, aunque en realidad, nada de eso sea verdad, como bien lo explicamos en el informe de hace dos días.

El gobierno anuncia, sus medios de prensa multiplican el relato, nosotros les contamos lo que realmente ocurre tras el telón de las simulaciones que difunden para engañar con promesas que históricamente jamás se han cumplido. Siempre lo hicieron así y nunca pasó nada, por lo tanto ¿Por qué debería ser distinto en esta oportunidad?. Por lo tanto, que nadie se queje si ahora que está ocurriendo, no se quejan. (Agencia OPI Santa Cruz)