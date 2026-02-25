Ofrecen recompensa por el paradero de Mario García desaparecido hace casi 3 meses en Caleta Olivia

- Publicidad -

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó este lunes en el Boletín Oficial una recompensa para dar con el paradero de Mario César “Pato” García, quien se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia.

En el Programa Nacional de Recompensas se ofrece una suma de 5 millones de pesos mientras continúan las investigaciones judiciales y los procedimientos realizados por la policía de Santa Cruz, donde la semana pasada se encontraron restos humanos en un allanamiento.

La medida de impulsar una recompensa fue pedida por el Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia y se concretó mediante la Resolución N°131/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La recompensa se ofrece para “aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho, brinden información útil que permita establecer el paradero del hombre, de 50 años, con último domicilio en el barrio 2 de Abril”.

García fue visto por última vez cuando se subió en la parte trasera derecha de una camioneta Chevrolet S10 blanca, doble cabina, modelo antiguo, con vidrios polarizados y sin jaula antivuelco.

Actualmente una Comisión Investigadora integrada por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia, Puerto Deseado y Río Gallegos llevan adelante el caso. (Agencia OPI Santa Cruz)