Retoman conexión aérea entre Perito Moreno y Buenos Aires

Mediante un acuerdo entre la empresa minera Newmont y la línea aérea American Jet se retomará la conexión aérea entre la localidad de Perito Moreno y la ciudad de Buenos Aires.

Así lo anunció el gobernador Claudio Vidal en su visita a Perito Moreno y sostuvo que la mejora de la conectividad aérea para la localidad del noroeste de Santa Cruz tendrá dos frecuencias semanales.

Vidal señaló que estos vuelos modificarán sustancialmente la rutina de los habitantes de la zona norte, quienes actualmente deben trasladarse hasta Comodoro Rivadavia para acceder a conexiones aéreas nacionales.

“Este proyecto no solo reduce costos operativos y acorta distancias, sino que se posiciona como un imán para nuevas inversiones” añadió el mandatario.

A su vez, Vidal adelantó que se está trabajando en la mejora de la infraestructura en el aeropuerto de la localidad de 28 de Noviembre para que haya vuelos directos con Chile. (Agencia OPI Santa Cruz)