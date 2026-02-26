El Presidente Milei fustiga a directivos de Techint y Fate

- Publicidad -

El Presidente Javier Milei endureció su postura frente a los sectores industriales tradicionales mediante una serie de descalificaciones directas. El mandatario utilizó su cuenta en la red social X este jueves para señalar lo que denomina un sistema corrupto. “Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días” escribió.

La administración central apunta contra figuras como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. El oficialismo busca instalar una batalla cultural que justifique la apertura de las importaciones frente al modelo de sustitución vigente.

Según se desprende de la información oficial, el Ejecutivo nacional vincula el cierre de empresas con una supuesta resistencia al cambio de matriz económica. Javier Milei agradeció irónicamente los aportes de estos empresarios para lo que define como el despertar del país.



Lo cierto es que esta confrontación marca un quiebre en la relación con la Unión Industrial Argentina. El dato clave es la personalización del conflicto a través de apodos que buscan minar la autoridad de los directivos. (Agencia OPI Santa Cruz)