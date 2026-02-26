Gremio docente insistirá con la propuesta de ley de financiamiento educativo

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) pidió a la legislatura provincial retomar el tratamiento de un proyecto de ley de financiamiento educativo para solventar los incrementos salariales del sector y se presentó una nota para ser recibido por los legisladores.

La iniciativa del gremio docente propone aumentar impuestos en algunos sectores de la economía provincial.

El pedido se realiza en medio de un paro de 48 horas que decidió SUTEF al rechazar la propuesta salarial del gobierno de Gustavo Melella en paritarias.

- Publicidad -

La administración provincial ofreció una suba escalonada de 1% mensual desde febrero a julio.

La solicitud se presentó al presidente de la comisión de Educación, Federico Sciurano y al pleno de legisladores que el 1° de marzo se reunirán para el inicio del período de sesiones ordinarias.

“Consideramos indispensable que accedan de forma directa a la información, para dimensionar la urgencia de la situación y adoptar las decisiones que correspondan” señala la nota de SUTEF y afirman que “la docencia fueguina atraviesa una situación que excede cualquier consideración político-partidaria”.

El gremio docente señala que “los salarios han perdido sustancialmente su poder adquisitivo y, de no mediar medidas estructurales, esta tendencia continuará profundizándose. El acceso a la vivienda se ha tornado inalcanzable para gran parte del sector y el endeudamiento para cubrir gastos alimentarios forma parte de la realidad cotidiana”.

El proyecto de ley propone “establecer parámetros objetivos para la determinación presupuestaria de los recursos que el Estado provincial debe destinar al sistema educativo. Plantea mecanismos de financiamiento mediante la afectación específica de recursos provenientes de actividades extractivas, servicios para la navegación, tierras improductivas y servicios vinculados a la práctica deportiva”.

El objetivo que plantea SUTEF es “garantizar que la remuneración docente cubra los aspectos alimentarios esenciales del salario, fortalecer la inversión en infraestructura escolar y promover el acceso igualitario a la educación y formación en nuevas tecnologías”. (Agencia OPI Tierra de Fuego)