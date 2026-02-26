Tras la muerte de un joven en Caleta Olivia, desplegaron operativo policial en 56 edificios del barrio 2 de Abril

- Publicidad -

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz desplegó a más de 120 efectivos de la policía provincial por orden de la justicia provincial para realizar una inspección de los 56 edificios del complejo habitacional del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, tras la muerte de un joven de 21 años durante la madrugada del lunes 23 de febrero.

El despliegue de la fuerza de seguridad se produjo tras varios hechos delictivos en el barrio y cuya gravedad se acentuó con la muerte de Ulises Olima, quien fue baleado con 5 disparos.

Participaron efectivos de cinco comisarías, del Cuerpo de Prevención Barrial, División Narcocriminalidad, División de Investigaciones, Comando de Patrullas, Cuerpo de Infantería y División Fuerzas Especiales, entre otras dependencias.

En el lugar se hizo presente el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos y se efectuó un rastrillaje por los tres accesos al barrio ubicado en la zona sur de Caleta Olivia.

No hubo allanamientos de domicilios sino búsqueda de elementos que contribuyan a esclarecer el asesinato del joven.

Entre los hallazgos se detectó una notebook y se suma al arma de fuego 9 mm que se encontró en uno de los altillos, durante los allanamientos del martes.

Según trascendió, habrá controles permanentes y operativos similares en distintos barrios de la ciudad donde se registren conflictos entre vecinos.

Además, se conoció que Luis Pintos, de 23 años y sospechado como autor del crimen, se declaró inocente ante la justicia.

Su abogado, Marcelo Fernández sostuvo que presentará formalmente un pedido de excarcelación y negó que Pintos haya estado en el lugar donde se produjo el tiroteo.

También descartó que el arma de fuego incautada “no le pertenece a mi cliente” y sostuvo que Pintos no reside en el barrio 2 de Abril. (Agencia OPI Santa Cruz)