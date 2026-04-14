Martín Menem confirmó la presencia de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

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El titular parlamentario minimizó las denuncias de corrupción durante una exposición ante letrados porteños y evadió explicar las inconsistencias contables del ex vocero presidencial.

El expediente judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito obliga al Jefe de Gabinete a presentarse en el recinto legislativo el próximo miércoles 29 de abril. La convocatoria institucional exige respuestas sobre el crecimiento patrimonial sin declarar que acumula Manuel Adorni desde su ingreso a la gestión pública.

Mientras los tribunales avanzan sobre las sospechas de malversación de fondos públicos, la cúpula legislativa oficialista optó por trivializar el proceso. El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, justificó la situación del funcionario y redujo el informe de gestión a un evento de entretenimiento al sugerir la compra de pochoclos para presenciar la interpelación.

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El comunicado difundido por la presidencia de la Cámara Baja omite detallar los montos exactos de los bienes no declarados que investiga la Justicia. El documento oficial tampoco específica a cuánto ascienden las partidas presupuestarias bajo sospecha por desvíos irregulares.

El blindaje oficial ocurrió en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ubicada en la calle Montevideo. Ante más de un centenar de asistentes, Menem objetó el accionar de los bloques opositores por intentar llevar al Gobierno al barro frente al avance de las investigaciones penales sobre la Jefatura de Gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)