El Gobierno avanza en la privatización de 1.871 kilómetros de rutas nacionales tras la apertura de sobres

Bajo la premisa de eliminar el gasto público en infraestructura, el Ministerio de Economía oficializó la apertura de sobres para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). El proceso, que busca transferir la gestión de 1.871 kilómetros de trazas estratégicas al sector privado, cuenta con 15 oferentes interesados en administrar corredores clave en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El esquema propuesto por el Palacio de Hacienda se divide en dos grandes bloques operativos: el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que comprende las rutas nacionales 3, 205, 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri (sumando 1.325,17 kilómetros); y el Tramo Pampa, que abarca 546,65 kilómetros de la ruta nacional 5.

El ministro Luis Caputo, sostiene que este modelo sustituye el subsidio directo por la inversión de los privados, bajo la promesa de mayor eficiencia. Sin embargo, la rentabilidad del negocio quedará atada directamente a la tarifa de peaje que cada consorcio propuso en su oferta económica, dato que definirá el costo real para el usuario final.

El control de estas rutas no será tradicional. Vialidad Nacional actuará como ente fiscalizador bajo un sistema de “control por resultados” para asegurar que los niveles de servicio y seguridad se mantengan sin que el Estado deba inyectar fondos frescos en mantenimiento básico.

Esta fase se suma a la Etapa I, ya adjudicada en enero, donde el Tramo Oriental (rutas 12, 14 y otras) quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios, mientras que el Tramo Conexión —que incluye el Puente Rosario-Victoria— es operado por una UTE conformada por las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

El proceso de desmantelamiento de la gestión estatal directa no se detiene aquí. Esta semana, el Gobierno ya convocó a licitación para la Etapa III, la cual incluye ocho tramos adicionales que atraviesan las regiones de Cuyo, Centro Norte y el Litoral, afectando arterias vitales como las rutas 7, 9, 11 y 34. (Agencia OPI Santa Cruz)