Argentina y Chile coordinan acciones ante posibles sismos y tsunamis en la zona austral

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego participó con una comitiva en una misión técnica en Punta Arenas ante eventuales sismos y tsunamis por el movimiento tectónico que afecta el sur del continente.

El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto binacional “Zona Austral Resiliente”, donde se abordaron medidas preventivas, articulación técnica y la preparación comunitaria en una región sísmicamente activa.

La intención es que ambos países fortalezcan sus capacidades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias sísmicas y tsunamis en el extremo sur.

El programa es parte de la Convocatoria de Cooperación Descentralizada Argentina–Chile 2025, impulsada por la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Atento a las amenazas naturales que podrían impactar directamente en ambos países, se impulsa una agenda estratégica en base a “la cooperación internacional, respaldo científico y fortalecimiento institucional para enfrentar de manera coordinada uno de los principales desafíos naturales de la región austral”.

Desde Tierra del Fuego participaron equipos técnicos de la Secretaría de Protección Civil; del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de la Región de Magallanes y de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales.

En el encuentro se presentaron estudios realizados en ambos países sobre el “proceso de acumulación de energía que se está dando en un sector de la falla Magallanes–Fagnano”.

Cecilia Bollini, doctora en Geofísica y coordinadora de la Red Sismológica de Tierra del Fuego de la Estación Astronómica Río Grande informó que se realiza un monitoreo en tres estaciones ubicadas en Bahía Torito, Estancia Despedida y en el predio de las Termas de Río Valdez.

“La región es físicamente activa y que existe una sismicidad continua de baja magnitud, generalmente imperceptible para la población” sostuvo Bollini aunque precisó que “existen antecedentes históricos de gran magnitud, como el terremoto de 1949, estimado en 7.7, y otros eventos registrados en el siglo XIX”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)