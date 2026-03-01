Desarticulan puesto de narcomenudeo en Esquel

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel efectuó un allanamiento para desarticular un punto de venta de estupefacientes al menudeo.

El operativo de la policía de Chubut permitió el secuestro de diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas como “un indoor tipo carpa para cultivo de cannabis, plantas de gran tamaño de la misma especie, flores de cannabis, cigarrillos de fabricación casera elaborados con esa sustancia y restos de plantas en proceso de secado”.

También se secuestraron balanzas digitales, telefonía celular, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se realizó durante 25 días por la División Drogas Peligrosas donde se identificó a una “persona sindicada y se pudo reunir pruebas suficientes para sostener la hipótesis de que en la vivienda se realizaba comercialización de estupefacientes al menudeo”. (Agencia OPI Chubut)