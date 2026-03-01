El glaciar Alvear redujo su masa de hielo en un 80% en más de un siglo

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – Una investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires señaló que el glaciar Alvear tuvo una disminución de su superficie de un 80% desde 1900 a la fecha y su lengua de hielo se acortó a la mitad de la existente a comienzos del siglo XX.

El comportamiento del glaciar situado en cercanías de Ushuaia fue analizado en un trabajo académico que evaluó los cambios que se produjeron desde 1900 y 2024.

El estudio del Área de Divulgación Científica y Tecnológica en Agronomía y Ambiente (FAUBA-UBA) indica que “la masa de hielo perdió el 80% de su cobertura en 124 años y su extensión pasó de 2,3 kilómetros a 1,1 kilómetros”.

La ingeniera en Recursos Hídricos, Anneris Stieben, responsable del estudio y graduada de la Especialización en Teledetección de la Escuela para Graduados FAUBA, señaló que el proceso “no fue uniforme en el tiempo”.

“En 124 años, el macizo perdió el 80% de su superficie. Pero esa pérdida no ocurrió siempre a la misma velocidad. Hasta 1979, solo se redujo a razón de 1 hectárea por año. Después, la tasa ascendió a 3,5 hectáreas al año, en promedio”, afirmó la investigadora.

Para el trabajo se utilizaron registros satelitales con expediciones terrestres, que permitieron reconstruir ese período histórico.

Según el trabajo, el período de mayor contracción “se dio entre 1999 y 2004, cuando el frente del glaciar llegó a retroceder 62 metros anuales” cuyas causas se derivan del incremento de la temperatura media y a la caída en los niveles de precipitación verificada desde 1991.

“La consecuencia es que hoy el glaciar está partido en dos. El proceso es irreversible: salvo que ocurra una nueva glaciación, el Alvear tiene sus días contados”, aseguró Stieben. (Agencia OPI Tierra del Fuego)