Once fallecidos en Israel tras bombardeos de Irán contra refugios

- Publicidad -

El contraataque lanzado por Irán sobre territorio israelí provocó al menos 11 muertes y 456 heridos tras una serie de bombardeos que afectaron diversos puntos del país. El episodio más grave se registró este domingo en la ciudad de Beit Shemesh, ubicada al sur de Jerusalén, donde el impacto de un proyectil contra una sinagoga resultó en el fallecimiento de nueve personas. Voceros de los sistemas de emergencia nacionales y de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que el cohete iraní alcanzó un refugio antiaéreo en esta localidad de mayoría ortodoxa judía.

La precariedad en la infraestructura de defensa civil en zonas vulnerables emergió como un factor determinante en la magnitud de la tragedia. Beit Shemesh es descrita como una ciudad con menores recursos económicos en comparación con el promedio nacional, lo que habría influido en la limitada protección que ofrecía el refugio antibombas afectado. Entre las víctimas fatales reportadas en esta zona se encuentra una mujer que falleció por falta de aire mientras intentaba alcanzar las instalaciones de seguridad ante la inminencia del ataque.

El periodista Gabriel Ben Tasgal, en comunicación desde el lugar de los hechos, detalló que el misil tuvo como blanco directo el centro religioso, consolidando una cifra de víctimas que eleva la tensión regional. La precisión del ataque sobre un área civil de alta sensibilidad subraya la escalada de las operaciones militares iraníes. Las autoridades locales y equipos de rescate continúan trabajando en la zona del impacto para asistir a los centenares de heridos distribuidos en los centros de salud tras las sucesivas oleadas de proyectiles.

- Publicidad -

Con estos últimos datos, el balance de fallecidos por la ofensiva de Irán asciende a 11 personas en todo el territorio israelí, en un contexto de máxima alerta para los sistemas de defensa. La fiscalización de los protocolos de evacuación y la resistencia de los refugios en ciudades periféricas se sitúa ahora en el centro del debate público tras el colapso de la estructura en Beit Shemesh. La progresión de los ataques mantiene en vilo a las principales áreas urbanas cercanas a Jerusalén mientras se evalúan los daños materiales y humanos permanentes. (Agencia OPI Santa Cruz)