Anuncian financiamiento a largo plazo para familias y constructoras privadas

(Ushuaia – OPI TdF) – El discurso de apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias dejó una promesa que resonará en los bolsillos fueguinos. El gobernador Gustavo Melella utilizó el estrado de la Legislatura Provincial para anunciar una batería de créditos hipotecarios a través del BTF. La promesa apunta a la histórica deuda de la primera vivienda, pero el desafío de la gestión será pasar del atril político a la ventanilla real del banco.

El plan estipula plazos de hasta 30 años para construir, ampliar o comprar una propiedad. El nudo de la cuestión radicará en las tasas de interés preferenciales y su mecanismo de ajuste. Según la narrativa oficial, este esquema buscará garantizar que el repago y las cuotas se aten exclusivamente a los ingresos reales de las familias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Lo cierto es que el anuncio genera expectativa en una provincia donde el alquiler asfixia y acceder al techo propio es cada vez más difícil. Melella aseguró en su discurso que el objetivo de fondo es ofrecer “genuinas soluciones” habitacionales. Sin embargo, el Estado deberá demostrar con números finos y transparencia que este salvavidas financiero no termina licuado por el contexto económico.

Puertas adentro, el plan tiene otra cara dirigida netamente al sector privado. Para asegurar una oferta competitiva, el BTF abrirá líneas de asistencia crediticia destinadas a las empresas constructoras. La estrategia busca financiar capital de trabajo y bienes de capital, además de habilitar vías de fondeo en el mercado de capitales para garantizar que haya ladrillos disponibles en la calle.

“Somos el primer banco del sistema en salir con una propuesta crediticia de esta naturaleza para la población“, sentenció el Gobernador al cerrar el anuncio. El éxito de la política pública se medirá en llaves entregadas y no en los aplausos protocolares del recinto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)