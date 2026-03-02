Argentina puede transformarse, una vez más, en blanco del terrorismo internacional

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Las acciones bélicas emprendidas por EEUU e Israel contra Irán, no marca un hecho aislado, es parte de un contexto de política internacional inestable que amenaza la paz mundial, aunque nada de esto sería posible sin un “acuerdo” (no escrito) entre Trump, Rusia y especialmente China. Fuera de eso, tras el aniquilamiento de la principal figura del régimen (entre otros) el general Mohamad Pakpur, el líder iraní que cayó en los primeros bombardeos de EEUU, asumió Ahmad Vahidi quien fue comandante de las Fuerzas Quds y ministro del gobierno iraní y a quien el fiscal Nisman lo consideraba uno de los ideólogos del ataque terrorista perpetrado en 1994 en Argentina, de hecho fue parte de las alertas rojas con búsqueda internacional por el ataque a la AMIA en nuestro país.

Lo importante para nosotros (los argentinos) es que tanto el líder muerto como el actual, han proferido serias y graves amenazas no solo a EEUU e Israel, sino “a todos aquellos países colaboracionistas o alineados con los Estados que atacan a Iran” y esto incluye, sin ninguna duda, a la Argentina, teniendo en cuenta el alto perfil que ha logrado el presidente Milei, haciéndose oír en todo el mundo sobre su acuerdo con el ataque preventivo de EEUU e Israel al país de los ayatollah´s.

El aparato de Inteligencia argentino

Los países terroristas como Irán funcionan en el mundo con el principio de “células dormidas”, son unidades operativas infiltrados en las sociedades quienes en muchos casos se mimetizan, estudian y trabajan en esos países por años, inclusive tienen familia pero responden a un plan predeterminado y permanecen “inactivos” sujetos a un llamado de “activación” de sus gobiernos terroristas para que funcionen como una maquinaria perfecta que logra su “éxito” debido, precisamente, a su muy bajo perfil previo, lo cual les da el beneficio de la sorpresa.

La destrucción de las Torres Gemelas en EEUU, son el paradigma perfecto de cómo funcionan las células de este tipo. En el caso argentino, tanto en Embajada de Israel como en la AMIA, hubo un agregado fundamental e indispensable para los terroristas: la complicidad de los connacionales o en otro términos, la llamada conexión local que en los dos casos argentinos, estuvo absolutamente presente y sigue impune.

Una acción terrorista de este tipo (carga transportada) es prácticamente incontrolable. Los ejecutores tienen dos alternativas a su favor: la sorpresa y la inmolación de los ejecutores. Ellos (los terroristas) desprecian su vida por razones religiosas, por lo tanto, no se les puede pedir compasión o razonabilidad sobre la vida de los demás. Esto solo se puede minimizar (difícilmente evitar) si funcionan los aparatos de Inteligencia, tanto estatales como de las Fuerzas Armadas y la FFSS. Por eso, el nuevo esquema del gobierno le restituyó a la SIDE el nucleocentrismo de la Inteligencia nacional, donde convergen todos los demás estamentos de la Icia nacional buscando la coordinación sistémica y la comunicación ráída y eficaz; ahora bien, la idea es buena pero si no se implementa mal o de forma incompleta, es tan inservible como la falta de Icia en materia de seguridad nacional.

En cuanto a la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) bajo la actual gestión de Javier Milei, es necesario separar las capacidades nominales (lo que dice el papel) de las capacidades operativas reales (lo que ocurre en el terreno).

El incidente del vicepresidente iraní Shahram Dabiri (quien visitó Ushuaia como turista en abril de 2025 sin ser detectado) dejó en evidencia una desconexión crítica entre las bases de datos migratorias y la inteligencia estratégica. A partir de allí, se inició una reestructuración que hoy, en marzo de 2026, presenta potencialidades y debilidades bastante evidentes.

La SIDE actual, por decisión política ya no es un bloque monolítico, sino que (siguiendo el modelo europeo) se divide en cuatro agencias con funciones específicas. Esta estructura busca, imitar modelos como el de Israel o EE. UU y contempla una estructura compuesta por:

El SIA (Servicio de Inteligencia Argentino) enfocado en la inteligencia exterior. Su mayor potencialidad es la revinculación con agencias aliadas (CIA y Mossad), recibiendo “paquetes de información” que Argentina por sí sola no puede producir.

La ASN (Agencia de Seguridad Nacional) encargada de la inteligencia antiterrorista interna. Su debilidad es la falta de capilaridad en el territorio; depende excesivamente de lo que le informan las fuerzas de seguridad (Gendarmería o PFA).

La AFC (Agencia Federal de Ciberseguridad) tiene como estelaridad el mayor avance técnico. Se han destinado fondos reservados para la compra de software de monitoreo de redes sociales y deep web (OSINT) para detectar radicalización temprana. (este es el objetivo institucional, el uso político que haga el gobierno, es otro tema).

La DAI (División de Asuntos Internos) fue creada para evitar que la SIDE sea “un Estado dentro del Estado”, aunque su eficacia es cuestionada por la falta de control parlamentario real, como ya lo dijimos en varias oportunidades anteriores. Antes todo eso se generaba con la división de “contrainteligencia” que en la práctica, desapareció.

El Factor Humano

El caso de Ushuaia demostró que Argentina tiene una falla grave en lo que técnicamente se denomina HUMINT (Inteligencia de Fuentes Humanas, gente en el terreno). El problema es que la inteligencia argentina se volvió “tecnodependiente” (escuchas y monitoreo digital), sin embargo, agentes operativos en el terreno que puedan identificar a un alto mando extranjero caminando por la Patagonia, son inexistentes o están desentrenados y las delegaciones del interior que tiene el organismo, no sirven más que para los planes administrativos y desvíos de fondos.

La SIDE no tiene “ojos” en cada puerto o aeropuerto. Su actual sistema de alertas funciona por coincidencia de nombres en listas que poseen de manera estanca, no están cruzadas y raramente actualizadas. Si un objetivo ingresa con un pasaporte legal que no está en la base de Interpol, el sistema local falla. Así falló con el vicepresidente iraní.

La SIDE actual tiene más poder legal y presupuesto que en la última década, pero su eficacia operativa sigue siendo reactiva. El riesgo de un ataque terrorista no se mitiga solo con decretos de “alerta alta“, sino con una inteligencia de campo que hoy, tras años de desfinanciamiento y purgas políticas, no aparece, como tampoco lo estuvo durante el gobierno de los Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Todo indica que está en proceso de reconstrucción pero aún lejos de los estándares operativos lógicos y ni hablar de lograr la excelencia internacional. Entonces ¿Están dadas las condiciones para que nuestro país sufra un atentado terrorista más?, Si.

Continúa en la Parte II donde abordaremos las técnicas de Inteligencia implementadas, los inefables “Secretarios” legos en la materia y la utilización de gente desprofesionalizada en una actividad esencial para la seguridad nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)