Cazas estadounidenses caen en Kuwait tras ataques cruzados con Irán

Tres cazas estadounidenses F-15 Eagle Strike se estrellaron en territorio de Kuwait en el marco de una escalada bélica regional desatada tras el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei. El Comando Central de Estados Unidos atribuyó la caída de las aeronaves a fuego amigo proveniente de los sistemas de defensa aérea kuwaitíes durante interceptaciones de misiles y drones, mientras que las fuerzas armadas de Irán afirmaron haber derribado uno de los aviones que pretendía atacar su territorio.

El incidente ocurrió en un contexto de combate activo donde las defensas de Kuwait operaban contra objetivos aéreos hostiles que activaron las sirenas antiaéreas desde la madrugada del lunes. Según el comunicado oficial militar estadounidense, los seis tripulantes de las aeronaves de combate lograron eyectarse con paracaídas antes del impacto y fueron rescatados en condición estable. Diferentes registros audiovisuales difundidos en redes sociales mostraron el descenso en espiral de dos aviones envueltos en llamas sobre una zona remota y el posterior traslado de un piloto a bordo de un vehículo hacia un hospital.

Las autoridades kuwaitíes confirmaron la interceptación de múltiples amenazas aéreas sin registrar víctimas. El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, comunicó que las investigaciones oficiales continúan para determinar las causas exactas del siniestro de los cazas. Por su parte, el mando militar iraní contradijo la versión del fuego amigo e indicó formalmente que sus propias unidades de defensa antiaérea neutralizaron a un F-15 estadounidense sobre el espacio aéreo kuwaití para evitar una incursión en Irán.

La destrucción de los aviones se produce en medio de un intercambio de fuego directo a nivel de todo Oriente Medio. El sábado por la mañana, operaciones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y otras ciudades resultaron en la muerte de Jamenei, junto a familiares, civiles y altos mandos militares iraníes. Como respuesta, Irán lanzó múltiples oleadas de ataques con drones y misiles dirigidos contra bases militares estadounidenses e israelíes, configurando el escenario de confrontación en el que operaban los cazas siniestrados. (Agencia OPI Santa Cruz)