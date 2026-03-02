Nación ratifica que el salario docente es responsabilidad provincial

- Publicidad -

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial tras la cumbre con el Consejo Federal de Educación. El organismo nacional rechazó tener competencia en la negociación de los salarios de los maestros.

La gestión de Sandra Pettovello señaló que las provincias tienen la obligación legal de alcanzar los acuerdos necesarios. El conflicto afecta actualmente el inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó este encuentro mediante una medida cautelar vigente. Los funcionarios nacionales reiteraron que las jurisdicciones provinciales ostentan el rol de empleadoras directas del personal.

Y es que la resolución del conflicto quedó postergada para una nueva audiencia técnica. Los gremios y los representantes de las provincias volverán a reunirse la próxima semana para definir el nuevo piso salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)