Paro docente y un conflicto salarial crónico que vuelve a paralizar a la provincia

(Ushuaia – OPI TdF) – El ciclo lectivo vuelve a tropezar con la misma piedra y el hoy 2 de marzo las aulas fueguinas amanecerán vacías. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó su adhesión al paro nacional de la CTERA, inaugurando otro capítulo de tensión.

Puertas adentro, la furia de los maestros tiene un disparador directo al rechazar la magra propuesta salarial del 1% del Ejecutivo. Esto significa que la crisis se agrava y las familias deberán volver a hacer malabares con los chicos en la casa.

Lo cierto es que el reclamo no se agota exclusivamente en la discusión sobre el recibo de sueldo. Desde el gremio exigen una nueva convocatoria a paritarias y sumaron un duro repudio al cierre de programas socioeducativos en la provincia, exigiendo mayor presupuesto para sostener el sistema educativo.

La trama real indica que la pelea sindical también tiene su frente de batalla directo con el gobierno nacional. El sector exige la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y rechaza de plano la reforma impulsada por el presidente Javier Milei.

Para materializar esta medida de fuerza, el gremio convocó a manifestarse a partir de las 11:00 horas en los puntos neurálgicos de la isla. Los epicentros de la protesta serán la bloques de la Legislatura en Ushuaia, la delegación de la Legislatura, Perito Moreno 187 en Río Grande y la histórica Plaza Cívica en Tolhuin. (Agencia OPI Tierra del Fuego)