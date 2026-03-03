Casación confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero

- Publicidad -

La Cámara Federal de Casación Penal asestó un golpe definitivo a la defensa del Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero. Los magistrados denegaron el recurso de queja y avalaron el procesamiento del efectivo de la Gendarmería Nacional. El uniformado enfrenta severos cargos por lastimar gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo.

Los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma componen la Sala II del tribunal. Los letrados desestimaron el planteo al constatar una doble conformidad judicial y la falta de argumentos válidos sobre una cuestión federal. El agente acumula acusaciones por lesiones gravísimas agravadas por abuso de función en concurso real con abuso de armas agravado en cinco oportunidades.

El dato clave es el accionar irregular del uniformado durante la marcha por los jubilados del 12 de marzo de 2025. El efectivo accionó una pistola lanzagases Federal y Halcón en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís. El agente de seguridad disparó su arma cerca de un camión hidrante de la Policía Federal, en las inmediaciones del Congreso.

Las pericias balísticas y los videos del Mapa de la Policía desnudaron la negligencia operativa oficial. El gendarme gatilló de forma casi horizontal con una inclinación de 1,5°. El manual de operaciones exige disparar estos cartuchos en parábola hacia el cielo para evitar daños letales contra los manifestantes.

Y es que el proyectil impactó de lleno a las 17 con 18 minutos y 05 segundos en la cabeza del trabajador de prensa. El reportero gráfico tomaba fotos en cuclillas a unos 50 metros de distancia del tirador. El golpe causó una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos.

Los médicos del sistema de salud practicaron múltiples cirugías y una craneoplastía bilateral para salvarle la vida al paciente. El reportero gráfico abandonó la internación a principios de este año para continuar su tratamiento diario en Lanús. El trabajador de prensa todavía padece graves secuelas neurológicas y motoras derivadas del ataque.

Lo cierto es que el damnificado contraatacó en los tribunales mediante la firma de un escrito formal. El hombre reclamó su lugar como querellante y víctima directa contra el tirador, la fuerza nacional y el Ministerio de Seguridad Nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)