Confirmaron un caso de hantavirus en Corcovado

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud de Chubut informó que se detectó un caso de hantavirus en Corcovado en una mujer de 57 años residente de la zona, quien se encuentra evolucionando de manera favorable.

Además, señaló que “se identificaron 16 contactos estrechos que deben cumplir aislamiento preventivo. Entre ellos se encuentran familiares directos de la paciente, quienes son monitoreados de forma continua por equipos especializados”.

La cartera sanitaria afirmó que “mantiene un seguimiento epidemiológico riguroso para prevenir nuevos contagios y garantizar la atención de todas las personas en riesgo”.

El hantavirus representa una zoonosis causada por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae. En la región patagónica, el principal reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). La transmisión al ser humano no ocurre de manera directa a través de una picadura, sino principalmente por la inhalación de partículas virales que se encuentran suspendidas en el aire. (Agencia OPI Chubut)