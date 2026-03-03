El dólar oficial saltó por encima de los $1.400 impulsado por la tensión global

- Publicidad -

Impulsado por las turbulencias bursátiles globales derivadas del conflicto armado en Medio Oriente, el dólar oficial revirtió las caídas con las que había iniciado marzo y perforó hacia arriba la barrera de los $1.400. La plaza cambiaria absorbe el impacto externo mientras el Estado nacional ejecuta pagos de deuda y los operadores ajustan sus expectativas futuras con fuertes volúmenes de compra.

La radiografía de la jornada financiera marca un claro recalentamiento de las pizarras, que se desglosa de la siguiente manera:

El salto técnico ubicó al tipo de cambio mayorista en $1.415 , lo que representa un alza diaria de $20 .

Con este movimiento, la cotización queda a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno nacional.

El volumen operado en el segmento de contado fue significativo y alcanzó los u$s372 millones .

. En el circuito minorista, el Banco Nación cerró la venta en $1.435, mientras que el promedio de las entidades del Banco Central se ubicó apenas por debajo, en $1.433,40.

Presión sobre los dólares paralelos y futuros

La escalada también traccionó los contratos de dólar futuro, que experimentaron un salto de hasta el 1,7%. El mercado ya proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.446,5 para fines de febrero. Esta expectativa de devaluación generó un fuerte movimiento en la plaza de futuros, donde se operaron unos u$s1.664 millones.

En simultáneo, los tipos de cambio alternativos operan al alza. El contado con liquidación trepó a $1.473,81 y el MEP avanzó hasta los $1.434,49. Por su parte, el circuito informal negocia el dólar blue a $1.420.

La tensión sobre la divisa se produce apenas 24 horas después de que el Gobierno efectivizara el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, lo que demandó un desembolso cercano a los u$s1.000 millones. Pese a esta fuerte salida de divisas del sistema, la entidad monetaria logró sostener su racha compradora: absorbió u$s70 millones, sumando 39 ruedas consecutivas como demandante y acumulando adquisiciones por u$s2.783 millones en lo que va del año. (Agencia OPI Santa Cruz)