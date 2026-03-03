SUTEF pide quitar subsidio a educación privada 

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) llevó adelante la tercera jornada de paro al inicio de la semana y pedirá al gobierno de Gustavo Melella que deje de financiar con recursos públicos la educación privada en Tierra del Fuego.

El secretario general del SUTEF, Horacio Catena criticó el financiamiento estatal a jardines privados y aseguró que “cuando interpelábamos a una de las funcionarias del Ministerio de Economía, le cuestionábamos cómo puede ser que se siga financiando los jardines privados, cuando nuestros jardines públicos pueden ser gratuitos y darle respuesta a toda la población”.

“No decimos que cierren el jardín privado, que son dos cosas distintas. El jardín privado, aquella persona que quiere mandar su hijo o su hija al jardín privado, que pague completa la cuota”, aseguró el dirigente docente.

Catena aseveró que funcionarios “nos decían, ojo que es más económico para el Estado subsidiar el jardín que poner la plata en la escuela pública”.

“La verdad es lo que piensan. No es que queríamos escuchar que preferían subsidiar la escuela pública” añadió el dirigente quien asestó que “no tienen una propuesta de transformación de la provincia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)