Trump corta el comercio con España tras la negativa de Pedro Sánchez

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció desde la Casa Blanca la ruptura total del comercio con España como represalia directa a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de autorizar el uso de las bases militares en territorio español para las operaciones bélicas estadounidenses contra Irán. La medida expone la decisión de la administración norteamericana de utilizar el aislamiento comercial como una herramienta de presión militar sobre un socio europeo.

El detonante de esta crisis diplomática y económica radica en el rechazo español a ceder las instalaciones estratégicas de Rota y Morón para la actual ofensiva militar contra Teherán. Durante un encuentro formal con el canciller alemán Friedrich Merz el mandatario norteamericano justificó su accionar calificando a España como un aliado terrible. Esta postura de restricción sobre el uso de bases militares extranjeras para el conflicto iraní fue adoptada de igual manera por el Reino Unido lo que evidencia una fractura en el consenso de las operaciones ofensivas occidentales.

Frente al anuncio unilateral estadounidense el Ejecutivo español respondió advirtiendo que cualquier modificación en la relación comercial bilateral debe someterse al respeto estricto de la legalidad internacional y a los acuerdos vigentes establecidos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La posición de Madrid fue respaldada de inmediato por Bruselas a través de su portavoz de Comercio Olof Gill. El funcionario europeo instó a Washington a cumplir con los compromisos comerciales pactados y subrayó el rol de España como una potencia exportadora clave dentro del esquema económico continental.

La determinación del gobierno de Trump no solo pone en jaque una relación bilateral histórica sino que tensa severamente las costuras internas de la OTAN en un contexto de escalada internacional. Mientras la administración estadounidense demuestra su disposición a cruzar la línea divisoria entre la cooperación defensiva y la coerción económica, España reafirma su compromiso con la defensa europea y marca un límite explícito a las exigencias operativas de Washington en Medio Oriente. (Agencia OPI Santa Cruz)