Ya se encuentra activo el Boleto Estudiantil Gratuito 2026

La Subsecretaría de Transporte informó que se encuentra activo para el 2026 el Programa Boleto Estudiantil Gratuito.

La iniciativa contempla la cobertura del 100% del valor del boleto para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, secundario técnico, secundario adultos, terciario y universitario.

El beneficio habilita dos viajes diarios de lunes a viernes, “promoviendo la asistencia regular y la continuidad educativa” señalaron desde Transporte.

El Boleto Estudiantil constituye “una herramienta concreta de inclusión y equidad, que reduce el impacto económico del traslado en las familias santacruceñas y acompaña las trayectorias educativas en todo el territorio provincial”.

Para su implementación, el área de Transporte firmó convenios con empresas de transporte urbano e interurbano, entre ellas CityBus S.R.L. Tierra del Fuego, en Río Gallegos; Cuenca Sur S.A.S., en 28 de Noviembre, Río Turbio, Julia Dufour y Rospentek; Andy S.A.S., en Pico Truncado; y prestadores de transporte en Caleta Olivia.

El boleto se encuentra vigente desde el 27 de febrero al 18 de diciembre de 2026.

Quienes deseen acceder al Boleto Estudiantil Gratuito deberán ingresar a la plataforma de autogestión disponible en transporte.santacruz.gob.ar, seleccionar la opción “Beneficio Estudiantil Gratuito” y completar el formulario azul correspondiente. Allí deberán cargar los datos del alumno y el certificado de alumno regular 2026.

Una vez completado el trámite, en Río Gallegos deberán acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Transporte, ubicadas en Avellaneda 801, con DNI y tarjeta SUBE para la activación del atributo estudiantil. En las localidades del interior, la validación del beneficio se realiza en las oficinas de las empresas de transporte correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)