Chubut avanza con el régimen especial para el Manejo del Fuego

(OPI Chubut) – El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para establecer un régimen especial de abstención del débito laboral dirigido al personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. La iniciativa, oficializada tras el anuncio del mandatario durante la apertura del período de Sesiones Ordinarias, ejecuta la desvinculación operativa de los agentes con mayor antigüedad en el sistema de combate de incendios forestales, transfiriéndolos a un esquema de inactividad remunerada hasta el cumplimiento de la edad jubilatoria de ley.

El texto elevado por el Poder Ejecutivo determina tres criterios excluyentes para el ingreso al nuevo régimen. Los beneficiarios deben revistar como personal de planta permanente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, contar con 53 años o más y acreditar funciones ininterrumpidas como combatientes de incendios desde al menos el año 1995. Quienes reúnan estas condiciones serán relevados de sus tareas de campo, bajo el argumento oficial del desgaste físico que demanda la exposición extrema de la actividad.

La estructura financiera del proyecto estipula que los agentes incorporados al régimen de abstención dejarán de percibir la totalidad de sus ingresos activos. El articulado fija el cobro del 85 por ciento móvil de la remuneración correspondiente al cargo que ostenten al momento del retiro operativo. Sobre esta masa salarial reducida, la administración provincial efectuará las retenciones habituales para mantener los aportes previsionales y la cobertura de obra social durante toda la etapa de transición.

Con la instrumentación de esta ley, el Gobierno provincial asume la cobertura económica de un segmento del personal estatal inactivo hasta su traspaso definitivo a la caja de previsión. La medida redefine el esquema de recursos humanos del Servicio de Manejo del Fuego, retirando a los brigadistas veteranos de los operativos territoriales de prevención, detección y combate de siniestros, e impactando directamente en la renovación de la estructura operativa forestal de Chubut. (Agencia OPI Chubut)