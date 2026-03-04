Por mal clima, operan dos cruceros en simultáneo en Puerto Madryn

- Publicidad -

(Puerto Madryn – OPI Chubut) – Las condiciones climáticas adversas registradas en otros puertos de la región alteraron los itinerarios de la temporada de cruceros y generaron un doble arribo inesperado en Puerto Madryn. Este martes, el Muelle Comandante Luis Piedra Buena albergó de manera simultánea a los buques de pasajeros Silver Whisper y Marina, exigiendo una rápida adaptación de la logística portuaria local para recibir a más de mil visitantes en un esquema no planificado.

El buque Marina, de bandera de Islas Marshall y 239 metros de eslora, amarró a las 7 de la mañana proveniente de las Islas Malvinas. La embarcación adelantó su llegada, originalmente prevista para el miércoles, e ingresó al puerto con 1.179 pasajeros y 743 tripulantes a bordo. Tras esta segunda recalada de la temporada en la ciudad chubutense, la nave tiene programado zarpar a las 17 horas con destino final al puerto de Buenos Aires.

En paralelo a esta operatoria, la terminal marítima mantuvo amarrado al crucero Silver Whisper. Esta embarcación había arribado durante la jornada del lunes y, debido a las mismas complicaciones meteorológicas en la ruta, debió extender su permanencia en la ciudad, reprogramando su partida para el martes a las 19 horas. Esta confluencia de navíos de gran porte demostró la capacidad operativa de la infraestructura portuaria para gestionar contingencias.

Las modificaciones continuarán afectando el cronograma turístico durante el resto de la semana. De los dos buques anunciados para el viernes, la administración confirmó que el Viking Jupiter adelantará su recalada para el jueves. (Agencia OPI Chubut)