Anunciaron pago de salarios de febrero

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura anunció las fechas de pago de haberes a los trabajadores del sector público y cuya acreditación se efectuará para los activos y los cargos de conducción de nivel dirección este jueves 5 de marzo.

Mientras que los cargos políticos tendrán acreditado sus haberes el próximo miércoles 11 de marzo.

Desde la cartera económica señalaron que “este esquema de pagos ha sido diseñado para garantizar la acreditación de los ingresos el cuarto día hábil del mes, cumpliendo estrictamente con el marco legal vigente en la provincia, que establece como plazo máximo el quinto día hábil”.

Con esta medida, el Estado provincial “busca brindar previsibilidad y certeza a todos los trabajadores sobre la disponibilidad de sus fondos dentro de los términos de la ley”.

Además, justificaron que la organización de “este calendario responde a la necesidad de reordenar el esquema financiero estatal ante la coyuntura económica actual, marcada por la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y la caída en la recaudación general”. (Agencia OPI Santa Cruz)