La actividad industrial se hunde a 36.5 puntos y acumula quince meses en rojo

Quince meses consecutivos de contracción sepultan cualquier relato de reactivación inmediata. El Monitor de Desempeño Industrial elaborado por la Unión Industrial Argentina arrojó un lapidario índice de 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de los 50 puntos que marca el límite técnico entre la recesión y el crecimiento productivo.

El informe de la primera encuesta del año del Centro de Estudios de la UIA expone un retroceso de 7,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y certifica la asfixia financiera que atraviesan las empresas, obligadas a desvincular personal ante un mercado interno paralizado.

Los números recopilados entre 644 firmas de todo el país exponen una radiografía crítica del sector manufacturero y destrozan las proyecciones oficiales:

Producción y ventas : El 54,7% de las empresas reportó bajas en sus ventas internas, el tercer peor registro de toda la serie histórica. Solo un 13% logró aumentar su nivel de producción.

: El de las empresas reportó bajas en sus ventas internas, el tercer peor registro de toda la serie histórica. Solo un logró aumentar su nivel de producción. Ajuste laboral : El 22,2% de las industrias redujo personal durante enero. La mitad aplicó desvinculaciones directas, mientras que el resto apeló a recortes de turnos y suspensiones.

: El de las industrias redujo personal durante enero. La mitad aplicó desvinculaciones directas, mientras que el resto apeló a recortes de turnos y suspensiones. Cadena de pagos rota : Casi la mitad de las encuestadas ( 45,6% ) enfrenta atrasos para pagar impuestos, proveedores o salarios, lo que deriva en un peligroso aumento del endeudamiento a corto plazo para cubrir costos operativos.

: Casi la mitad de las encuestadas ( ) enfrenta atrasos para pagar impuestos, proveedores o salarios, lo que deriva en un peligroso aumento del endeudamiento a corto plazo para cubrir costos operativos. Alerta importadora: La dificultad para competir con bienes del exterior trepó al 19,4% de las preocupaciones empresariales, un factor impulsado por la apertura comercial y la sostenida apreciación cambiaria.

El peso del ajuste sobre las pymes y el empleo

La crisis golpea con mayor brutalidad a las bases del entramado productivo nacional. Las micro y pequeñas empresas sufrieron un índice de difusión de ventas de -46,5 puntos porcentuales, una brecha alarmante frente al -30,8 puntos porcentuales que registraron las medianas y grandes firmas.

Sin embargo, el recorte de nóminas laborales pegó más fuerte en las grandes estructuras con una retracción de -18,5 puntos porcentuales. El menor margen para aplicar vías alternativas de ajuste obligó a estas compañías a ejecutar despidos de forma directa. Ningún sector industrial logró escapar de la zona de contracción, siendo los rubros textil, papel y calzado los más devastados.

Actualmente, la industria opera con apenas el 52% de su capacidad instalada. Las expectativas empresariales se desinflan rápidamente frente a la caída de la demanda interna y siete de cada diez firmas admiten que recién podrían alcanzar niveles óptimos de operación en el segundo semestre de 2026. Los datos duros marcan el ritmo real de una economía donde el margen de maniobra se agota. (Agencia OPI Santa Cruz)