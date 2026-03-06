Estatales fueguinos percibirán sus salarios el 7 de marzo

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF). El gobierno de Tierra del Fuego anunció el pago de haberes correspondientes al mes de febrero para todos los trabajadores estatales y se acreditarán el próximo sábado 7 de marzo.

Así lo anunció el Ministerio de Economía al indicar que se depositarán los haberes correspondientes a la administración pública, poderes; entes; así como veteranos y colegios privados.

Además, los beneficiarios de los planes y pensiones RUPE-Vejez-Tarjeta Bienestar que se realizará el depósito el viernes 6 de marzo, acreditándose los montos correspondientes a las 00 horas del sábado 7 del mismo mes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)